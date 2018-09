Ajalehe Financial Times andmetel leidis sõltumatu juurdlus, et Danske panga Eesti filiaali kaudu liikus ainuüksi ühe aasta jooksul ligi 30 miljardi dollari ulatuses Venemaalt ja mujalt endisest Nõukogude Liidust pärit raha. Kuidas ikkagi rahapesu käib, kuidas neid sündmusi mõista? Stuudiosse tuleb BNS-i ja Postimehe majandustoimetuse juhataja Harry Tuul.

