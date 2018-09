15. september on Maailmakoristuspäev. Terevisioon on üles leidnud üle maailma eestlased, kes koos kohalikega prügi kokku korjavad. Samuti anname teada, kus saaksite 25. septembril paavstiga kohtuda. Näitame trendikat sügismoodi ja kutsume kunstinäitustele.

