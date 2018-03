Esmaspäeva hommikul küsime, miks kohalikud omavalitsused ei ole ära kasutanud kahte miljonit 2,6-st miljonist eurost, mis on riik andnud, et aidata puudega lapsi. Kas kaubad lähevad poes kallimaks, sest USA president Donald Trump on viinud maailma kaubandussõja äärele? Kadrioru Kunstimuuseumis avati Aivazovski näitus.