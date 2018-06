Toidud maasikatest

8-10 Domino küpsist 500 g paksu Kreeka jogurtit 2 tl vanillisuhkrut 300 g maasikaid Kaunistuseks väikseid beseesid Murenda iga purgi põhja 2 küpsist. Sega jogurt vanillisuhkruga ja jaga küpsistele. Tükelda maasikad ja laota purkidesse nii, et maasikakuhjake on peal. Pudista peale beseesid ja ka mõned väiksemad terved maasikad kaunistuseks särama. NB! Kui soovid purgikesed kaanega serveerimiseni külma panna, ära maasikakuhjakest peale lao! Beseed pudista peale vahetult enne serveerimist, et krõbedus säiliks.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel