SYN COLE - Who You Are ft. MIO

Maailmas üks tunnustatum Eesti DJ/produtsente Syn Cole avaldas reedel selle aasta esimese singli "Who You Are feat. Mio". Äsja sai Syn Cole kahe Kuldne plaat 2018 auhinna omanikuks, pälvides auhinnad kategooriates «Aasta Raadiohitt 2018 » ja «Aasta Autor Internetis 2018». Pärnust pärit Syn Cole'i (e. Rene Pais) muusikat on 2017. aastal striimitud üle 140 miljoni korra ning tema originaalloomingut on kokku striimitud üle 290 miljoni korra. Ta on teinud ametlikke remixe sellistele artistidele nagu Ed Sheeran, Coldplay, Katy Perry, Avicii jt.