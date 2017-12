Kooslus The ILVES Sisters koosneb 5 õest, kes on tegutsenud meelelahutusmaailmas alates 2016. aastast, ehkki õdede ansamblina oleme klassikamuusikamaailmas koos esinenud juba tegelikult vähemalt 10 aastat. Ansambel esitab lugusid enamasti umbes pooleks instrumentaalkoosseisus (Aleksandra ja Gloria Ilves viiulitel, Silvia Ilves tšellol ja Liidia Ilves klaveril) ja pooled koos lauljaga, kelleks on Damaris Ilves.