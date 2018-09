Video: Egert Milder "Live+Love+Grow"

Egert oli veel endise ansambli Slippery Slope solist. Slippery Slope oli alternatiivrokitrio, mis võitis 2012. aastal Noortebändi võistluse. Viimased 2 aastat ja 9 kuud on ta aga elanud Gruusias, kus kõige muu kõrval on kirjutanud rohkelt uut muusikat nii üksi, kui erinevate laulukirjutajatega üle maailma. Nüüd ongi ta otsustanud esimese soololooga avalikkuse ette tulla.

