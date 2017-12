17.dets-27.dets tulemas 7 jõulukontserti üle Eesti (Mooste 17.12, Otepää 21.12, Viljandi 22.12, Tartu 23.12, Tallinn 25.12, Vihula 26.12, Pärnu 27.12). Kohe-kohe on välja tulemas ansambli kolmas plaat "The Sound of Movies", millel on meie lemmikmeloodiad muusikalidest ja filmidest.