Tareq Taylori Põhjamaade kokakunst 4, 6/10: Eesti 2. osa (Tareq Taylor's Nordic Cookery, Rootsi 2017)

Eesti toidukultuuri uus suund on suuresti saanud inspiratsiooni Põhjamaade kokakunstist. Tareq tutvub lähemalt Eesti maapiirkondadega ning läheb siis tagasi Tallinna, et kohtuda inimestega, kes peavad küll lugu kohalikust toidutraditsioonist, kuid on samas avatud ka uutele ja innovatiivsetele ideedele.

