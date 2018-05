Täna õhtul... Anne Veski (ETV 2009)

Anne Veski sööstab Eesti popmuusika taevakaardil kui igilendav sabaga täht. Eesti roosiaiast sirgunud täht vallutas nii kodupubliku kui ka Venemaa muusikasõprade südamed ja täidab neid väsimatult uute laulude, kontsertide, kauamängivate ning salvestustega siiani. Millest sünnib see jõud ja sära ning millised laulud on Annele eneselegi aastate jooksul armsaks saanud? Koos publikuga kuulab Anne Veskit saatejuht Vahur Kersna.

