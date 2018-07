Seekord uurib Jüri Aarma, mida teab Haaslava rahvas Võnnu vallast. Haaslava meeskoor on appi palunud Uku Suviste, Võnnu omad laulavad särava Gerli Padariga. On nuputamist, nalja ja võistulaulmist. Kokkusaamiskohaks on Kurepalu vabaajakeskus Haaslavas. Toimetajad Piret Jürman ja Reet Linna, režissöör Sten Lukas, produtsent Valdur Sepp.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel