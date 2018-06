Suvenaabrid, 1/7: Türi linna sünnipäev (Eesti 2015)

Gerli Padar ja Jüri Aarma lähevad lauluga maale. Nad tahavad teada, kuidas naabervallad üksteist tunnevad. Esimeses saates kutsub Türi välja Tori valla. Iga vald saadab esindajaks oma laulukoori ja alati on koori ees ka üks külalissolist. Türil laulab Anne Veski. Jüri korraldab laulude vahele väikese mälumängu ja nii saame teada kummas vallas on targemad pead ja kõvemad lauljad. Režissöör Sten Lukas, toimetajad Piret Jürman ja Reet Linna, produtsent Valdur Sepp.

