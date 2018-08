Suvenaabrid, 1/8: Muhumaal (Eesti 2016)

Esimese saatega Muhumaal teeme ajalugu, sest mitte kunagi varem pole Muhumaa Saarema kooridega vöistu laulnud. Nüüd see juhtub. Löunaranna sadamas on vastamisi Valjala segakoor "Waldia" ja Muhu koor. Laulev saatejuht on Gerli Padar, külavahel uudistaja Jüri Aarma ja külalissolistiks seekord Kristjan Kasearu. Režissöör Sten Lukas, toimetajad Reet Linna ja Piret Jürman.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel