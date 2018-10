Reisisari Saladuslik Aafrika, 1/16: Somaalia hingus (Eesti 2013)

Läheme merele. Sõjaväekopterid otsivad piraate ja piraadid otsivad meid. Kohalikud soovitavad tungivalt öö peale mitte jääda. Nagu kiuste laguneb paadimootor ja jääme õhtuhämaruses vaikselt triivima. Pimedus võtab maad. Nüüd on Somaalia hingust eriti hästi tunda. Teejuhtideks metsikus Aafrikas on Peeter Vähi ja Tiina Jokinen.

