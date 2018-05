Saladuslik Aafrika, 13/16: Benin (Eesti 2013)

Oleme Beninis. Hommikul teeme tiiru Nokoué järvel, kus elavad tofinud. See rahvakild põgenes maismaalt järvele Dahomey orjaküttide eest juba XVII sajandil. Ja järvel asub mitte küla, vaid lausa 20–30 tuhande elanikuga linn. Ühest majast teise saab minna mõistagi üksnes paadiga. Sõidame mööda majast, kust kostab lõbus laul, trall ja pillerkaar. Kas suurejooneline pulm? Ei, selgub, et tegemist on hoopis kadunukese teise ilma ärasaatmispeoga. Aafrikas seiklesid Tiina Jokinen ja Peeter Vähi.