Reisisari Saladuslik Aafrika, 16/16: Maroko (Eesti 2013)

Fes on Maroko vaimne ja religioosne pealinn ning samuti on see paik tuntud ka oma käsitöö ja käsitöömeistrite poolest. Kõige muljetavaldavam on siinne nahaparkimise "vabrik" - oleksime justkui sattunud aega viissada aastat tagasi. Endiselt kasutatakse parkimiseks lupja ja tuvi sõnnikut, mistõttu levib kogu ümbruskonnas võigas hais. Aafrikat avastasid Tiina Jokinen ja Peeter Vähi.