Reisisari Saladuslik Aafrika, 3/16: Metsikud hõimud (Eesti 2013)

Külastame Etioopia Omo orus mursi ja hameri hõime. Saame jutule mursi naisega, kes on mõned päevad tagasi leseks jäänud ja selle märgiks oma ehtest ehk huulerõngast loobunud. Aga Hameri külas valmistutakse pulmadeks. Teejuhtideks metsiku Aafrika radadel on Peeter Vähi ja Tiina Jokinen.

