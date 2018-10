Reisisari Saladuslik Aafrika, 5/16: Kilimanjaro (Eesti 2013)

Täna on viimane võimalus Kilimanjaro vallutamiseks. Hommikul kella viie paiku, puhkepeatuse ajal, kostavad kahe reisikaaslase suust mõtted tipuüritusest loobumisest. Ka mina olen üsna läbi, tunnen, et süda lööb hinnanguliselt 160 lööki minutis. Kas suudame tõusta Aafrika kõrgeima mäe, 5895-meetrise Kilimanjaro Uhuru tippu? Aafrika kõrgeimat mäge käisid vallutamas Peeter Vähi ja Tiina Jokinen.

