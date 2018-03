Reisisari Saladuslik Aafrika, 6/16: Tansaania (Eesti 2013)

Serengeti Rahvuspargis satume tõelise jõehobude supi sisse. Uue teemana on aga päevakorda kerkinud tsetsekärbes, kelle hammustusega levib unitõbi, mis on paljude loomade ja inimese jaoks surmav. Neid kärbseid on siin enam kui küllaga, aga loodusvaated lummavad ja nii ununeb see tüütu putukas peagi. Aafrikas seiklesid Peeter Vähi ja Tiina Jokinen.