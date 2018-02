Saladuslik Aafrika, 2/16: Etioopia (Eesti 2013)

Paadimees teeb meile ootamatu ettepaneku osaleda öisel krokodillijahil. Oda, mille küljes on nöör, visatakse krokodillile selga ja sellega hoitakse teda kinni. Teise odaga ta tapetakse. Rümba osad küpsetatakse sibula, soola, pipra ja tilliga. Vaikelt hämardub. Esimesed krokodillid on liikvel. Jaht on alanud. Teejuhtideks metsiku Aafrika radadel on Peeter Vähi ja Tiina Jokinen.