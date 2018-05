Reisisari Saladuslik Aafrika, 15/16: Mali (Eesti 2013)

Aafrika Dogonite suguharu elab Malis Nigeri jõest lõunas. Nende oluliseks rituaaliks on dama, mis on seotud esivanemate vaimude austamisega ja surnute ärasaatmisega teise ilma. Seda püha rituaali korraldatakse vaid korra 12 aasta järel. Saame ainsate valgetena sellest suurejoonelisest maskišõust osa. Aafrika kultuuriga käisid tutvumas Tiina Jokinen ja Peeter Vähi.

