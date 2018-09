Merehääletajad on jõudnud Helgolandi saarele Põhjamere Saksa lahes. 1,7 ruutkilomeetri suurune kivi keset merd kannab endaga vägevat ajalugu: seal kirjutati Saksamaa hümni sõnad ja toimus üks suurimaid mitte-tuumaplahvatusi maailmas. Seiklejad loodavad, et omamoodi saar meelitab seilajaid ja keegi aitab nad järgmisesse sadamasse, sammukese lähemale Portugalile. Saate autorid Keiti Väliste ja Mari Tamm.

