Kuulsuste koda (ETV 2016)

Kas teie teate, miks kandis Mihkel Raud pikka aega kaabut või millise kitarriga on loodud kõik "Smilersi" hitid? Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum korjab kokku just selliseid Eesti levimuusika legendide asju ning mälestusi, et nendest kokku panna suur näitus nimega "Kuulsuste koda".

