Harilik kontsert (ETV 1981)

Harilik kontsert pole hoopiski harilik, sest tegemist on lõbusa žanriga - muusikalise paroodiaga. Laval on Sulev Nõmmik ja tema kolleegid Estonia teatrist: Ervin Abel, Vello Viisimaa, Helgi Sallo, Ines Aru, Endel Pärn, Katrin Karisma jt. Nõmmik kehastub ümber 15 rollis - Falstaffist Uduvere Ärnini. Autorid Sulev Nõmmik ja Enn Vetemaa, režissöör-lavastaja Toomas Lepp, kunstnik Agu Püüman, liikumise seadis Mait Agu, muusikaseaded tegi Ülo Raudmägi. Operaatorid Peep Laansalu ja Ivar Murel, toimetaja Reet Linna.

