Reisisaates proovivad kaks naist kuu ajaga Eestist Portugali hääletada, reisides vaid mööda merd. Nad on panustanud sellele, et kaubalaev viib nad kaugematesse vetesse, kus sadamad on seilajaid täis ja lihtsam edasi hääletada. Kas mõni kaubalaev on nõus seiklejad kaasa võtma? Saate tegid Keiti Väliste ja Mari Tamm.