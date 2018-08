Kaks noort naist proovivad mööda sadamaid Eestist Portugali hääletada. Nad on jõudnud Saksamaale Bremerhavenisse. Sealses kaubasadamas käib tihe liiklus, aga jahisadamas avaneb palju nukram vaatepilt. Kui mitu päeva tuleb oodata, enne kui keegi nõustub võhivõõraid oma paadile võtma? Saate autorid on Mari Tamm ja Keiti Väliste.

