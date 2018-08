Merelaul 2016 (ETV 2016)

Eestlased on mere- ja laulurahvas ning loomulikult on merest lugematu hulk laule loodud. Merekultuuriaastal, kevadel 2016 korraldati parima eestikeelse merelaulu valimine. Sadade armastatud lugude seast valisid eestlased välja need tosin laulu, mis eriti hinge läinud. Need vanad head, ent uues kuues merelaulud tulid Tallinna Kammerorkestri saatel esitusele Merepäevadel Lennusadamas, solistideks Lenna Kuurmaa, Helen Lokuta, Kadri Voorand, Robert Linna, Priit Volmer, Lauri Õunapuu ja Robin Juhkental.