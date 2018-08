Eesti filmides leidub suurepärast muusikat meie legendaarsetelt heliloojatelt, mis on vahest ehk liiga vähe tähelepanu pälvinud. Oleme kokku pannud värvika ja nostalgilise galerii armastatud lauludest, mis pärit Eesti igihaljastest filmidest nagu näiteks "Nipernaadi", "Nukitsamees", "Siin me oleme", "Hukkunud Alpinisti hotell" jne. Režissöör Margit Ossipova.

