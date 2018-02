Rahakrati pseudonüümi taga on inimene, kes teeb tööd, mida ta võimalusel ilmselt ei teeks. Tal on töö, kodu ja kõrgharidus ning elu palgapäevast palgapäevani. Tema blogil on 3 suurt eesmärki:

1) teha iga kuu nii, et leiaks kontolt vähemalt 1500 eurot;

2) teha iga kuu nii, et 50% sellest krattima panna ehk investeerida;

3) teha iga kuu nii, et krati toodav passiivne raha oleks 500 eurot.