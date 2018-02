Tantsuselts "Sõleke" - "Tõmba Jüri"

Täna kell 19 koguneb Tallinnas pea 900 tantsijat, et pidada maha kuues Tallinna talvine tantsupäev "Aidaaluse tantsud". Selleaastase tantsupäeva teema "Aidaaluse tantsud" on inspireeritud pärimustantsudest, millele olid omased korduvad motiivid ja lihtne liikumine, puudusid kiired liigutused ja tõsted. Tantsiti sageli madalates aidaruumides, mis selgitab ka seekordset toimumiskoha valikut - Kochi Aitasid. Selleks, et kõigil oleks lihtne kaasa tantsida, tutvustatakse igat tantsu ja näidatakse sammud ette.