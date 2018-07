Reisisari Reisile minuga 12: Thbilisi ja Mukhrani loss (Eesti 2017)

Tihti antakse kümme soovitust, mida ühes või teises linnas teha ja vaadata. Thbilisi külastajatele on esimene nõuanne: sõida funikulööriga üles mäkke ja vaata alla linnale. Tegime seda meiegi ja mida sealt kõike ei näe - laupäevasel kirbuturul müüakse mitte ainult kortereid vaid ka kirurgidele kääre, nõelu, hamba väljatõmbamise tange ja muud vajalikku; kesklinn oma uhkete pilvelõhkujatega ja restaureerimata vana Thbilisi. Majad näevad selles linnajaos välja nii nagu 20. sajandi alguses - natuke räämas ja osaliselt lagunenud. Ka neil on pealinnas oma superministeeriumi hoone ja selle väärtustest räägib direktor Givi Azaurashvili. Saate lõpus jõuame kuulsate Bagrationide maavalduses asuvasse Mukhrani lossi ja vaatame, kuidas seal praegu elatakse. Gruusias filmisid Marek Reinaas, Tiina Park ja Manfred Vainokivi. Saate tootis Free Studio.

