Reisisari Reisile minuga 10: Kingston ja Bob Marley (Eesti 2016)

Kingston on Bob Marley linn. Kui Bob sündis, oli ta isa, Briti kapten, 50-aastane ja ema 18-aastane. Abielu ei kestnud kaua ja ema jäi poega üksi kasvatama. 1961. aastal ilmunud Bob Marley esimese singliga “Ärge mõistke kohut” saabus talle kuulsus üleöö. Tambet näitab meile vana bussi, millega Marley ansambel ringreisidel käis. Culture Yard ehk Kultuuri aed on koht, kus seda bussi hoitakse ja Bobi bändikaaslased siiani muusikat teevad. Mitu James Bondi filmi on Jamaical filmitud. Dwayne McFarlane meenutab võttepäevi. Ian Flemingi suvila saare põhjarannikul on samuti must-see vaatamisväärsuste seas. Ja muide, Bondi-filmide kaunitaride nimed sai Ian Fleming Jamaica lindudelt. Filmisid Tambet Tuisk, Tiina Park ja Manfred Vainokivi. Saate tootis Free Studio.