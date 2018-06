Reisisari Reisile minuga 11: Ljubljana (Eesti 2017)

Ljubljana on Sloveenia pealinn ja 2016. aastal omistati talle Euroopa Rohelise Pealinna tiitel. Selles linnas on kaks märksõna: puhtus ja ausus. Kõiges - olmes, suhtluses, kunstis. Ljubljana kunstielust tuleb saates pikalt juttu. Vaatame ooperit „Carmen” Ljublana vanas ooperiteatris ja külastame Sloveenia Rahvusgaleriid. Kuraator Andrej Smrekar tutvustab Jožef Tominzi maale. Saame teada, et poeet France Prešereni luuletuse “Terviseks!” sõnadele loodi Sloveenia hümn.

