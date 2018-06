Reisisari Reisile minuga 12: Mandliõites Küpros (Eesti 2017)

Ühes Tróodose mägikülas läksime varahommikul filmima mesilasperesid, kui lennumesilased olid just tarust välja lennanud ja alles olid jäänud vaid noored, vähemagressiivsed. Peremees selgitas, et nende mesilased eelistavad viie kroonlehega õisi. Igal kevadel tähistab Limnatise küla mandlipuude õitsemist meeleoluka festivaliga. Mandlipuu õitsemist peetakse siinkandis imeks. Küla kogukonna president Christakis kurdab, et kuigi külas on ilus, tahavad noored ikka linna minna. Küprose suuruselt teine linn Limassol paikneb kunagiste linnriikide Kourioni ja Amathuse vahel, täna on see linn ka saare suurim sadam. Meie giid Andri Evgeniou jutustab lugusid Richard Lõvisüdame abiellumisest Küprose saarel 12. sajandil. Nicosia vanalinnas oleme Leventise muuseumis, et uurida saare 5000-aastast ajalugu. Küprose viimane kuninganna Catherine Cornaro oli erakordne naine, keda maalisid nii Tizian, Bellini kui ka Dürer. Küprosel filmisid Jüri Aarma, Tiina Park ja Peeter Ülevain. Saate tootis Free Studio.