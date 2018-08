Reisisari Reisile minuga 10: Bilbao (Eesti 2015)

Sõitsime Baskimaale selleks, et vaadata kaht arhitektuuri imet - mõlema autoriks on Kanadas sündinud arhitekt Frank Gehry. Esimene on Bilbao Guggenheimi Moodsa Kunsti Muuseum ja teine samuti Baskimaal asuv veinitempel Marques Riscal. Just meie filmimise ajal oli Bilbao Guggenheimi muusumis avatud skandaalse Jeff Koonsi tööde näitus. Christie oksjonil müüdi hiljuti Jeff Koonsi teos "Õhupalli koer" 58,4 miljoni dollari eest maha. Saates jõuame ära käia ka Baskimaa pealinnas Vitoria-Gasteizis ja väikeses veinilinnas Laguardias. Baskimaal filmisid Jüri Aarma ja Tiina Park. Saate tootis Free Studio.