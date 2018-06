Reisisari Reisile minuga 11: Muistne Olümpos Kreekas (Eesti 2017)

776. aastal eKr toimunud olümpiamänge peetakse esimeseks dateeritud ürituseks Kreeka ajaloos. Oleme just siin Peloponnesose poolsaarel selles pühas paigas - muistne Olympia on varemetes. Inimene poleks omal jõul neid templirajatisi suutnud lõhkuda, maavärinaid esineb siin aga päris sageli. Poseidoni ürgjõu tunnistusena vedelavad rohus mitmetonnised sambatükid.

Olümpiamängud toimusid iga 50 kuu tagant. Kuigi laialt ei teatagi, et olümpiatule süütamise ja tulejooksu tseremoonia pärinevad alles aastast 1936, kui esmakordselt joosti tõrvikuga 7200 km läbi seitsme riigi Olympiast Berliini. Iidset Olympia staadioni vaatame koos Maris Brenardsiga. Käime Olympia arheoloogiamuuseumis, kus on välja pandud võidujumalanna Paioniose Nike kuju. Siit leiab ka kõige suurema ja uhkema Zeusi templi katuseviilu kujude jäänuseid. Nüüdseks on olümpiamängud kaugenenud oma ideaalist - pühast üritusest on saanud globaalne äriprojekt. Linnar Priimägi mõtiskleb nendel teemadel muistse Olympia varemetel.

Kreekas filmisid Linnar Priimägi, Tiina Park ja Peeter Ülevain. Saate tootis Free Studio.