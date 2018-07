Reisisari Reisile minuga 12: Teekond Santiago de Compostelasse (Eesti 2017)

Meie palverännak Santiago de Compostelasse kulgeks nagu kahel kõrvuti rööpal. Ühel kohtame ajaloolisi linnu, kindlusi, kirikuid, teisel aga nüüdisaegseid inimesi, kes selle rännutee on ette võtnud. Ei ole need palverändurid sugugi kõik usklikud, ammugi mitte katoliiklased. Paljudele on see puhtalt sportlik ettevõtmine, mille käigus õpitakse tundma ajalugu ja sõlmitakse uusi suhteid. Rännakut võib alustada paljudest kohtadest. Meie käisime kõige tuntumat teed Burgose linnast Leóni linna ja sealt juba edasi Santiago de Compostelasse. Neis linnades oli tunda, et isegi aeg võib mõnikord peatuda. Hispaanias filmisid Linnar Priimägi, Tiina Park ja Manfred Vainokivi. Saate tootis Free Studio.