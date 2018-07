Reisisari Reisile minuga 10: Teekond Nemruti mäele (Eesti 2015)

Suured kivist pead Nemruti mäe tipus olid need skulptuurid, mida läksime otsima. Peaskulptuurid lasi siia ehitada kuningas Anthiochos I Theos 64. aastal eKr. Mäele minekut alustasime Gaziantepi linnast Ida-Anatoolias. Teekond sinna ei olnud kerge, mägi on üle 2000 meetri kõrge. Meile seni tundmatus 2 miljoni elanikuga Gaziantepi linnas avastasime maailma ühe suurima mosaiigimuuseumi ja palju toredaid inimesi. Filmisid Andres Dvinjaninov, Tiina Park ja Aare Varik. Saate tootis Free Studio.

