Reisisari Reisile minuga 12: Kivilinn ehk Stone Town

Viimases Sansibari saare saates oleme linnas nimega Stone Town. Just siin linnas sündis kuulus Freddie Mercury, leiame üles ka selle maja, kus ta elas - praegu on seal väike hotell. Saate staariks on Tansaania tuntud moekunstnik Farouque Abdela, kes on disaininud rõivaid nii Briti kuningakojale kui ka Hollywoodi kuulsustele. Päikeseloojangukruiisil on Tambetil võimalus purjed üles tõmmata ja kui laev on merele läinud, siis oledki kohal. Vähemalt nii öeldakse. Sansibaril käisid Tambet Tuisk, Tiina Park ja Manfred Vainokivi. Saate tootis Free Studio.