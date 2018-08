Reisisari Reisile minuga 10: Dubrovnik ja Lopudi saar (Eesti 2016)

Võtame ette ka laevasõidu väikesele Lopudi saarele, mille pindala on 4,6 ruutkilomeetrit. Siinsed 16. sajandist pärit kaks forti on praeguseks rusudes, kuid Sunj liivarand hurmab endiselt. Saatejuht Marek Reinaas, filmisid Tiina Park ja Manfred Vainokivi. Saate tootis Free Studio.

