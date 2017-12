Reisisari Reisile minuga 12: Teekond Santiago de Compostelasse

Meie palverännak Santiago de Compostelasse kulgeks nagu kahel kõrvuti rööpal. Üks on ajalooline rida linnadest, kindlustest, kirikutest, teine aga nüüdisaegne rida inimestest, kes selle rännutee on ette võtnud. Ei ole need pilgrimid sugugi kõik usklikud, ammugi mitte katoliiklased. Paljudele on see puhtsportlik ettevõtmine, mida ääristavad ajalugu ja uued sõlmuvad inimsuhted.