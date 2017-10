Reisisari Reisile minuga 12: Böömimaa

Suur kunstnik armastas seda linna ja veetis siin mitmeid suvesid. Või siis 18. sajandil ehitatud barokkteater, mis töötab siiani - kuigi igal aastal antakse vaid viis etendust. Teatriruume lihtsalt hoitakse külastajate hordide ja niiskuse eest. Teater on ainulaadne selle poolest, et selle interjöör, sisustus, kulissid, kostüümid ja masinavärk on üllatavalt hästi säilinud. Krumlovi linn on UNESCO maailmapärandi nimekirjas. Oma 13 000 elanikuga on ta piirkonna väiksemaid kuid tuntumaid Lõuna-Böömimaal.

