Reisisari Reisile minuga 12: Costa del Sol

Pärast reisi jumaldame meie Caminito del Reyd ehk kuningate palverännaku teed. Iga päev läbib seda 7-kilomeetrist kaljudevahelist matkarada umbes 1000 inimest. Kaljude küljes ripuvad puust kitsad jalgrajad, kus üksteisest möödaminek on pea võimatu. Kuid selle eest, millised vaated. Samas läheduses Mijase linnas asub Kaasaegse kunsti muuseum, kus on väljas suurte meistrite tööd. Antequera linn võlus meid oma arhitekttuuri ja kodususega.

Meie uus saatejuht Tom-Olaf Urb on teejuhiks Lõuna-Hispaania valgetes linnades. Matadoor Rafael Tejada kodusel areenil saab ta isegi härjavõitlust proovida. Ronda linnas on Hispaani vanimaid härjavõitluse areene. Seda linna jumaldasid Hemingway ja Alexander Dumas.

