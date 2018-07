Reisisari Reisile minuga 12: Vürtsisaar Sansibar (Eesti 2018)

Sansibari vürtsiaedades hõljus õhus meeldivat segu kõikidest idamaa vürtsidest, millest me mõnda ei teagi. Olime sattunud justkui "Tuhande ja ühe öö" muinasjuttude värvilisse pildiraamatusse. Sansibar on maailma tähtsaim nelgikasvatuse koht. Peale nelgi kasvatatakse siin ka pipart, kardemoni, vanilli ja muskaatpähklit. Sellel Hiiumaa-suurusel saarel elab miljon inimest. Saarel eksisteeriks nagu kaks paralleelset maailma - üks on külaelanike oma, mida tee ääres nägime, ja teine turistide maailm. Saates saate osa mõlemast. Sansibaril filmisid Tambet Tuisk, Tiina Park ja Manfred Vainokivi. Tootis Free Studio.

