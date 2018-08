Reisisari Reisile minuga 10: Soome suvi (Eesti 2015)

Kui saaks tagasi lapsepõlve... küllap nii on meist mõnigi mõelnud. Täna on see võimalus teil olemas - läheme Naantali lähedal asuvasse Muumimaale. Soome kolumnist Petri Korhonen arvas, et muumid oleks vaja hoopis ära keelata, sest nende ülekaalulisus ei anna head eeskuju tervislike eluviiside harrastajatele ja nad liiguvad ringi prakitiliselt alasti. Õnneks pole seda siiski tehtud. Vaatame ka lossi, mille lasi endale ehitada Soome üks rikkamaid mehi - Alfred Kortelin. Praegu asub seal Soome presidendi suveresidents. Lappeenrantas tehti sel suvel juba üheteistkümnendat korda liivaskulptuure - kohale veeti 3 miljonit kilo liiva. Imatra kosk hakkas tekkima 4500 aastat tagasi, praegu mängitakse siin igal õhtul kell kuus Finlandiat ja kose kohal võib mööda trossi liuelda. Põhjamaist jõudu ja kargust jääb veel ülegi. Soomes filmisid Priit Loog ja Tiina Park. Saate tootis Free Studio.