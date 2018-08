Reisisari Reisile minuga 10: Luxor (Eesti 2016)

Vana-Egiptus on hirmuäratavalt salapärane oma surmakultusega. Kui pealinnaks sai Teeba, hakkasid valitsejad surnukehi peitma Kuningate oru hauakambritesse, kuid siiski õnnestus röövlitel neist 63 tühjaks teha. Praegustes Kuningate oru hauakambrites muumiaid enam ei ole, need viidi Egiptuse Muuseumisse Kairos, alles on vaid Tutanhamoni muumia. Käime ka Hatshepsuti ja Karnaki templites. Kuuleme lugusid salapärastest valitsejatest ja nende vahel lahvatanud skandaalidest. Filmisid Linnar Priimägi ja Tiina Park. Saate tootis Free Studio.

