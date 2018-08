Reisisari Reisile minuga 10: Rioja (Eesti 2016)

Koidikud on Baskimaal vaiksed ja udused. Päike tõuseb kella poole kaheksa paiku. Varahommikul saab Rioja maakonna viinamarjavälju vaadata õhupallilt. Aga kõigepealt tuleb õhupall kuuma õhku täis pumbata, mis on lausa rituaaliks kujunenud. Palli kapteni poolt pakutav külm šampanja 300 meetri kõrgusel liugleval pallil on kindlasti selle lennu tipphetk. Allpool libisevad mööda Brionesi linn oma tornide ja kindlusemüüridega. Haro, kus peetakse veinilahinguid, Cuzcurrita koos imekaunite hotellidega ja Ezcaray, kus siiani valmistatakse mohäärtekke käsitsi, just nagu 18. sajandil. Ebro linnas pidutsevad laupäeva õhtul pubisõbrad ja Vivanco veinikultuuri muuseumis saab nautida vanu maale. Ühesõnaga, me kogume elamusi. Rioja maakonnas filmisid Jüri Aarma ja Tiina Park. Saate tootis Free Studio.