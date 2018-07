Reisisari Reisile minuga 12: Taiwan (Eesti 2018)

Oma pindalalt on Taiwani saar Eestist natuke väiksem. Samas rahvaarv on üle 17 korra suurem. Ka rannajoont on Taiwanil Eestiga võrreldes rohkem. Kui 1949. aastal saavutas Mao Zedong võidu Guomindangi üle ja kuulutas välja Hiina Rahvavabariigi, põgenes kaotanud partei juht kindral Jiang Jieshi Taiwani saarele ning rajas seal rahvuslaste riigi.

Ta võttis kaasa ka suurel hulgal Hiina keisrite varandust. Neid on võimalik näha meie saates, sest Taiwan on väga rikas kõikvõimalike kultuuriväärtuste poolest. Rahvusmuuseumile on ehitatud juurde Southern Branch ja selle kunstikogud on vaatamist väärt. Chiayi linnas toimub laternate festival ja meiegi saame sellest osa. Kaunimad vaated on saates Sun-Mooni järve ääres. Populaarseim atraktsioon on jalgratastega sõit ümber järve. Kuna oleme Taiwanil märtsikuus, siis näeme ära ka Alishani rahvuspargis kirsside õitsemise ja muidugi filmime ka teeistanduses.

Taiwanil filmisid Marek Reinaas, Tiina Park ja Manfred Vainokivi. Saate tootis Free Studio.