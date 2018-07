Reisisari Reisile minuga 12: Ateena (Eesti 2017)

Kui pärslased 480 aastat eKr Ateena vallutasid, ei jätnud nad Akropolisel kivi kivi peale. Periklese valitsusajal taastasid Ateena kodanikud Akropolise üheksa aastaga. Ainsaks ehitusmehhanismiks oli tol ajal tõsteplokkide süsteem. Tänapäeval külastab Akropolist 15 000 inimest päevas. Linnas on uueks vaatamisväärsuseks Stavros Niarchose kultuurikeskus. Siin on uus ooperiteater ja raamatukogu. Kreeka saarte vahel sõitvate laevade omanik Stavros Niarchos tuli juba 1966. aastal välja ideega, et ehitada suur kultuurikeskus, ja soostus seda oma rahadega toetama. Jõuame saates ära käia ka Delfi oraaklis, mis oli jumalate kaitse all. Siin polnud kunagi linnamüüri aega kaitseväge. See koht on pühendatud Apollonile. Arvati, et siin kõneles Jumala hääl läbi oraakli. Näeme ka Kastaalia allikat. Räägitakse, et lord Byron hüpanud alla külma allikavette, kui talle öeldi, et allikas soodustab luulevaimu. Tarmukas restoranipidaja Maria Magania räägib, kuidas temale ja ta ärile mõjub Delfi oraakli lähedus. Kreekas filmisid Linnar Priimägi, Tiina Park ja Manfred Vainokivi. Saate tootis Free Studio.