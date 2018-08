Reisisari Reisile minuga 10: Türgi. Side, Aspendos ja Alanya (Eesti 2016)

Kas teie olete sattunud kunagi säästupulma? Kohal on 100 külalist ja laual on vaid pepsi ja pähklid. Viibisime Alanya linnas just niisuguses pulmas. Peigmees Nursel on väikese kingapoe omanik, kuid teatavasti Türgis äri eriti hästi ei lähe, sest turiste on vähevõitu. Siinkandis säilinud suurim amfiteater pärineb 2. sajandist pKr ja asub Aspendose antiiklinnas. Aspendos oli kunagise Pergamoni kuningriigi kõige idapoolsem linn. Side antiiklinnas on värav ühele Rooma keisrile, kes ütles esimest korda ajaloos lause: "Raha ei haise!" Türgis filmisid Jüri Aarma, Tiina Park ja Philip Kaat. Tootis Free Studio.